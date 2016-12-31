Калининградцы выстроили "елку" из 94 автомобилей и зажгли на ней "гирлянду"

КАЛИНИНГРАД, 31 дек — РИА Новости. Калининградцы в преддверии наступления нового года впервые выстроили "елку" из 94 автомобилей, видеоролик с флешмобом разместило в интернете сообщество автомобилистов Калининграда.

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На площадке возле дворца спорта "Янтарный" в Калининграде автомобили выстроили в форме елки, включили "аварийки", создав праздничную иллюминацию. "Елку" сняли с высоты и выложили видео построения и результат в интернет.

"Участников собирали в сообществе. ГИБДД не привлекали, хотя они приезжали на место. К построению готовились заранее, рисовали предварительный план. Все на чистом энтузиазме и хорошем настроении. Для построения мегафон не понадобился, у меня голос хороший оказался, но для общения использовали рацию", — рассказал РИА Новости один из организаторов акции Константин Иванников.

Участники не намерены останавливаться на достигнутом: в следующем году они готовы собрать еще больше автомобилей, лучше подготовиться, учесть свет и погодные условия.

Ранее сообщалось, что самую большую в России "елку" из машин построили автомобилисты в Хабаровске — 97 автомобилей, прежде рекордом считалась акция в Челябинске, когда удалось построить в виде елки 80 машин.

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