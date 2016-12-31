США
31.1231 декабря22:16МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Госдуме предложили усилить надзор за службами такси

13:3731.12.2016
27642
Такси на улице города. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края внесло в субботу в Госдуму законопроект, который предлагает урегулировать работу диспетчерских служб такси и ввести штрафные санкции за перевозку пассажиров без разрешения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

ДТП. Архивное фото
© Фото: пресс-служба ГУМЧС Курской области
В России резко выросло число ДТП по вине водителей грузовиков и такси
В пояснительной записке авторы указали, что работа таксистов напрямую связана с деятельностью служб заказа легкового такси (диспетчерских служб), которые влияют на процесс организации перевозки пассажиров, но не имеют определенного статуса, находятся "в теневом секторе". "Эти службы в организованном и массовом порядке передают заказы пассажиров как лицам, в установленном порядке получившим разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, так и сотням тысяч водителей, не являющимся индивидуальными предпринимателями и не имеющим разрешений на указанный вид деятельности", — говорится в материалах.

Региональные парламентарии отмечают, что деятельность служб заказа легкового такси не имеет специального регулирования на уровне федерального законодательства, нет действенного механизма контроля, ответственности диспетчерских служб за передачу заказов "нелегальным такси". "Более того, указанные службы путем установления максимальной цены поездки формируют тарифы на перевозки, демпингуют цены на рынке перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В указанной ситуации легальные водители легкового такси не имеют возможности конкурировать с лицами, занимающимися нелегальным извозом", — отмечается в документе.

Такси. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора. Григорий Галкин, Игорь Белогуров
Минтранс МО подвел итоги по борьбе с нелегальными такси
В Заксобрании предлагают ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью, согласно которой за предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным средством без разрешения может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от трех до шести месяцев.

За передачу заказа на перевозку таксистам, не имеющим разрешения, предлагается установить штраф для должностных лиц в размере 45 тысяч рублей. Лицам, действующим без образования юридического лица, по законопроекту за нарушение может грозить штраф в 350 тысяч рублей̆, либо административное приостановление предпринимательской̆ деятельности на срок от 14 до 90 суток. Юридических лиц предлагается наказывать штрафом в 450 тысяч рублей, либо административным приостановлением деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также законопроект предлагает установить, что служба заказа такси должна передавать информацию о заказах только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим необходимое разрешение, а также водителям, которые заключили трудовые договоры с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, действующими на основании разрешения.

Комментировать
+
Общество
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.