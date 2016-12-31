Госдуме предложили усилить надзор за службами такси

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края внесло в субботу в Госдуму законопроект, который предлагает урегулировать работу диспетчерских служб такси и ввести штрафные санкции за перевозку пассажиров без разрешения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы указали, что работа таксистов напрямую связана с деятельностью служб заказа легкового такси (диспетчерских служб), которые влияют на процесс организации перевозки пассажиров, но не имеют определенного статуса, находятся "в теневом секторе". "Эти службы в организованном и массовом порядке передают заказы пассажиров как лицам, в установленном порядке получившим разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, так и сотням тысяч водителей, не являющимся индивидуальными предпринимателями и не имеющим разрешений на указанный вид деятельности", — говорится в материалах.

Региональные парламентарии отмечают, что деятельность служб заказа легкового такси не имеет специального регулирования на уровне федерального законодательства, нет действенного механизма контроля, ответственности диспетчерских служб за передачу заказов "нелегальным такси". "Более того, указанные службы путем установления максимальной цены поездки формируют тарифы на перевозки, демпингуют цены на рынке перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В указанной ситуации легальные водители легкового такси не имеют возможности конкурировать с лицами, занимающимися нелегальным извозом", — отмечается в документе.

В Заксобрании предлагают ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью, согласно которой за предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным средством без разрешения может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от трех до шести месяцев.

За передачу заказа на перевозку таксистам, не имеющим разрешения, предлагается установить штраф для должностных лиц в размере 45 тысяч рублей. Лицам, действующим без образования юридического лица, по законопроекту за нарушение может грозить штраф в 350 тысяч рублей̆, либо административное приостановление предпринимательской̆ деятельности на срок от 14 до 90 суток. Юридических лиц предлагается наказывать штрафом в 450 тысяч рублей, либо административным приостановлением деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также законопроект предлагает установить, что служба заказа такси должна передавать информацию о заказах только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим необходимое разрешение, а также водителям, которые заключили трудовые договоры с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, действующими на основании разрешения.