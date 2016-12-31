В Иркутске отменен режим ЧС, введенный в связи с отравлениями "Боярышником"

ИРКУТСК, 31 дек – РИА Новости. Распоряжением мэра Иркутска в городе отменен режим ЧС, который был введен в связи с массовыми отравлениями "Боярышником", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Случаи отравления в городе за последние несколько суток не зафиксированы. Правоохранители будут проверять торговые точки в течение всех праздничных дней. В рейдах участвуют волонтеры, активисты молодежных организаций", — отметил в беседе с РИА Новости представитель мэрии Игорь Наумкин.
От отравлений метиловым спиртом в "Боярышнике" в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. Режим ЧС в Иркутске был введен 19 декабря.