В Иркутске отменен режим ЧС, введенный в связи с отравлениями "Боярышником"

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ИРКУТСК, 31 дек – РИА Новости. Распоряжением мэра Иркутска в городе отменен режим ЧС, который был введен в связи с массовыми отравлениями "Боярышником", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

"В Иркутске с 31 декабря отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией", — сказал собеседник агентства.

"Случаи отравления в городе за последние несколько суток не зафиксированы. Правоохранители будут проверять торговые точки в течение всех праздничных дней. В рейдах участвуют волонтеры, активисты молодежных организаций", — отметил в беседе с РИА Новости представитель мэрии Игорь Наумкин.

От отравлений метиловым спиртом в "Боярышнике" в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. Режим ЧС в Иркутске был введен 19 декабря.