Информационно-аналитический центр "Сова" оспорит статус иноагента

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Информационно-аналитический центр "Сова", изучающий проблемы национализма и ксенофобии, не собирается отказываться от иностранного финансирования и оспорит решение Минюста РФ о внесении организации в реестр НКО-иноагентов после Нового года, так как не считает свою деятельность политической, сообщил РИА Новости директор центра Александр Верховский в пятницу.

"Я думаю, что после Нового года обжалуем в суде. Собственно, мы им уже писали возражения, поскольку, это решение основано на акте проверки, мы писали возражения на акт проверки, пока мы писали возражения — они уже внесли нас в список, видимо, параллельно это происходило", — сказал Верховский РИА Новости.

По его словам, Минюст РФ внес организацию в реестр НКО-иноагентов в связи с наличием иностранного финансирования и в связи с деятельностью организации, которую ведомство "суммировало в словах — оценка деятельности государственных органов". "Получается любая оценка государственных органов — это политическая деятельность", — сказал Верховский.

Директор центра сообщил, что у организации действительно есть иностранные источники, от которых центр отказываться не собирается. "Да, конечно (есть иностранные источники — ред). Нет, не собираемся (отказываться от них — ред.). Мы будем считать, что деятельность не политическая, а финансирование — финансированием", — пояснил Верховский.

При этом он отметил, что центр не планирует отказываться от иностранного финансирования в связи с тем, что российского финансирования "не особо много". "Если бы мы жили на российское финансирование, то мы давно умерли, поэтому, у нас, собственно, выбора особо и нет", — заключил Верховский.

По данным сайта организации, сфера интересов Информационно-аналитического центра "СОВА" – проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, (не)укоренение либеральных ценностей и (не)соблюдение прав человека в России.

Информационно-аналитический центр "СОВА" был основан в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинкской группы, и мы благодарны этим организациям за помощь в нашем становлении.