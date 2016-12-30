Песков ответил на шуточные вопросы ведущего шоу "Международная пилорама"

НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в эфире шоу-программы "Международная пилорама" на канале НТВ ответил на шуточные вопросы ведущего Тиграна Кеосаяна.

Ведущий спросил Пескова, для чего он часто использует в речи канцеляризмы и малопонятные широкой аудитории слова и выражения. Кеосаян предположил, что пресс-секретарь главы государства хочет показаться умным.

"Конечно, на счет того, какой я умный, вы попали в точку. Я никогда об этом не говорил, но сейчас я вынужден это признать. Действительно, иногда приходится использовать достаточно филигранные выражения, витиеватые сочетания слов, с тем чтобы мой собеседник мог лучше понять суть того, что я хочу выразить, не объяснив до конца мотивацию происходящего", — сказал Песков.

Отвечая на реплику о том, что "если день прошел без комментариев Пескова, то, значит, на планете наступил мир", Песков заметил, что никто не может представить, насколько витиевато он мог бы комментировать наступивший мир.

Отвечая на шутку о том, что на различных заседаниях фотографы часто ловят Пескова с закрытыми глазами, он заявил, что в этот момент у него наступает "максимальная концентрация" восприятия и иногда он закрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства.

Ведущий спросил у Пескова, как ему удается отвечать на вопросы так, чтобы человек вообще пожалел, что задал вопрос. "Действительно, это нарабатывается годами. Это зависит от вашего желания ответить человеку именно таким образом, ну и, может быть, что-то природное здесь есть", — сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, был ли банкет в Кремле по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Песков пошутил, что "да, гуляли три дня, рвали баяны".

"На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа, но, с другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию", — пояснил он.

На вопрос о том, приходилось ли ему говорить отсебятину, не зная позиции Путина, Песков признал, что "иногда приходится". "Но совершенно недопустимо говорить от себя, когда ты не знаешь субстанции, когда ты не знаешь основного подхода к той или иной проблеме. Президент силен своей последовательностью, и эта последовательность дает возможность исходить из каких-то постулатов", — сказал он.

Ведущий заметил, что Путин часто шутит, и предположил, что ему кто-то пишет шутки. "Вы знаете, многие пытаются ему писать шутки, но он, как правило, их не использует. Шутки у него собственные, и опять же они, как правило, гораздо умнее, чем у тех, кто пытается ему эти шутки писать", — сказал пресс-секретарь.