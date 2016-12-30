США
31.1231 декабря06:18МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Песков ответил на шуточные вопросы ведущего шоу "Международная пилорама"

21:0930.12.2016
01059512
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в эфире шоу-программы "Международная пилорама" на канале НТВ ответил на шуточные вопросы ведущего Тиграна Кеосаяна.

Ведущий спросил Пескова, для чего он часто использует в речи канцеляризмы и малопонятные широкой аудитории слова и выражения. Кеосаян предположил, что пресс-секретарь главы государства хочет показаться умным.

"Конечно, на счет того, какой я умный, вы попали в точку. Я никогда об этом не говорил, но сейчас я вынужден это признать. Действительно, иногда приходится использовать достаточно филигранные выражения, витиеватые сочетания слов, с тем чтобы мой собеседник мог лучше понять суть того, что я хочу выразить, не объяснив до конца мотивацию происходящего", — сказал Песков.

Отвечая на реплику о том, что "если день прошел без комментариев Пескова, то, значит, на планете наступил мир", Песков заметил, что никто не может представить, насколько витиевато он мог бы комментировать наступивший мир.

Отвечая на шутку о том, что на различных заседаниях фотографы часто ловят Пескова с закрытыми глазами, он заявил, что в этот момент у него наступает "максимальная концентрация" восприятия и иногда он закрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства.

Ведущий спросил у Пескова, как ему удается отвечать на вопросы так, чтобы человек вообще пожалел, что задал вопрос. "Действительно, это нарабатывается годами. Это зависит от вашего желания ответить человеку именно таким образом, ну и, может быть, что-то природное здесь есть", — сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, был ли банкет в Кремле по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Песков пошутил, что "да, гуляли три дня, рвали баяны".

"На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа, но, с другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию", — пояснил он.

На вопрос о том, приходилось ли ему говорить отсебятину, не зная позиции Путина, Песков признал, что "иногда приходится". "Но совершенно недопустимо говорить от себя, когда ты не знаешь субстанции, когда ты не знаешь основного подхода к той или иной проблеме. Президент силен своей последовательностью, и эта последовательность дает возможность исходить из каких-то постулатов", — сказал он.

Ведущий заметил, что Путин часто шутит, и предположил, что ему кто-то пишет шутки. "Вы знаете, многие пытаются ему писать шутки, но он, как правило, их не использует. Шутки у него собственные, и опять же они, как правило, гораздо умнее, чем у тех, кто пытается ему эти шутки писать", — сказал пресс-секретарь.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.