Минюст отнес информационно-аналитический центр "СОВА" к НКО-иноагентам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минюст РФ включил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, московский информационно-аналитический центр "СОВА", сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 30 декабря 2016 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", — говорится в сообщении.

Уточняется, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе внеплановой документарной проверки, которое проводило главное управление Минюста России по Москве.

Как сообщается на сайте самой организации, сферой ее интересов являются проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, укоренение либеральных ценностей и соблюдение прав человека. Центр был основан в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинкской группы.