Путин осмотрел археологические шурфы на Ивановской площади Кремля

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля — музейные окна, позволяющие заглянуть в археологические шурфы на Ивановский площади.
Пояснения об экспонатах, расположенных под окнами, нанесены прямо на стекло на русском и английском языках.
О том, как велась работа по созданию этих объектов, главе государства рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров, министр культуры Владимир Мединский, а также управляющий делами президента Александр Колпаков. Путина сопровождал и комендант Кремля Сергей Хлебников.
Поручения президента
Осенью 2015 года по указанию главы государства был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля — административного здания, не представлявшего исторической ценности и не входящего в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Параллельно с этим Институт археологии провел раскопки по поиску фундаментов Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте, но были снесены в 1929 г.
Ученым удалось обнаружить сохранившиеся части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Алексея Митрополита Чудова монастыря, в частности основание южной стены Алексеевской церкви, часть кладки перехода между монастырем и дворцом, датируемой 1851-1855 гг., остатки белокаменного контрфорса.
После демонтажа 14-го корпуса в мае 2016 года Путин посетил новый сквер, разбитый на этом месте, и осмотрел археологические находки. По итогам осмотра он дал поручение о музеефикации археологических раскопов для показа туристам.
Шурфы готовы
Главе государства представили два музеефицированных шурфа. В одном из них Путину показали часть фундамента Малого Николаевского дворца. Это здание было официальной резиденцией Императора Николая I и его семьи во время пребывания в Москве; здесь же в 1818 году родился его наследник, будущий император Александр II.
Второй шурф позволяет увидеть часть фундамента церкви Алексея Митрополита из комплекса зданий, примыкавших к Чудову монастырю. Он был основан митрополитом Алексием в 1365 году в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, матери хана Золотой Орды Джанибека, а в 1680-1686 годах к нему присоединили несколько построек, в частности, церкви Алексея Митрополита и Благовещения, а также трапезную палату.
В фундаменте церкви Алексея Митрополита были использованы надгробия первой половины XVII века, в том числе с эпитафиями погребенных в Чудовом монастыре, что и смог увидеть президент через музейные окна.
Новогодня елка
Перед осмотром шурфов Путин также зашел на Соборную площадь Кремля, где установлена главная новогодняя ель страны. Колпаков рассказал о том, как ее доставляли в Кремль и украшали.
Как рассказал РИА Новости Колпаков, 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошел традиционный детский праздник Общероссийской елки. На него приехали почти шесть тысяч ребят со всей страны. Также впервые гостями праздника в Кремле стали дети из Китая, которые приехали по приглашению Управления делами Кремля.
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова уточнила, что ель простоит на Соборной площади до Крещенских праздников. Во время школьных каникул ею смогут полюбоваться дети, которые посещают новогодние представления в Государственном Кремлевском дворце, а затем — туристы, которые приходят на экскурсии в Кремль.