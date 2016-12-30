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Общество

Путин осмотрел археологические шурфы на Ивановской площади Кремля

18:1630.12.2016
(обновлено: 18:34 30.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля — музейные окна, позволяющие заглянуть в археологические шурфы на Ивановский площади.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Выполненные с применением современных технологий, окна, расположенные прямо на брусчатке, дают возможность увидеть места проведения раскопок и элементы древних зданий, стоявших на этом месте несколько веков назад. Сверхпрочное стекло, укрывающее оба шурфа, выдерживает большой вес и позволяет ходить по нему. Кроме того, конструкция выполнена таким образом, что на нее могут подняться и посетители с ограниченными возможностями, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках.

Пояснения об экспонатах, расположенных под окнами, нанесены прямо на стекло на русском и английском языках.

О том, как велась работа по созданию этих объектов, главе государства рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров, министр культуры Владимир Мединский, а также управляющий делами президента Александр Колпаков. Путина сопровождал и комендант Кремля Сергей Хлебников.

Поручения президента

Осенью 2015 года по указанию главы государства был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля — административного здания, не представлявшего исторической ценности и не входящего в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Параллельно с этим Институт археологии провел раскопки по поиску фундаментов Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте, но были снесены в 1929 г.

Ученым удалось обнаружить сохранившиеся части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Алексея Митрополита Чудова монастыря, в частности основание южной стены Алексеевской церкви, часть кладки перехода между монастырем и дворцом, датируемой 1851-1855 гг., остатки белокаменного контрфорса.

После демонтажа 14-го корпуса в мае 2016 года Путин посетил новый сквер, разбитый на этом месте, и осмотрел археологические находки. По итогам осмотра он дал поручение о музеефикации археологических раскопов для показа туристам.

Шурфы готовы

Главе государства представили два музеефицированных шурфа. В одном из них Путину показали часть фундамента Малого Николаевского дворца. Это здание было официальной резиденцией Императора Николая I и его семьи во время пребывания в Москве; здесь же в 1818 году родился его наследник, будущий император Александр II.

Дед Мороз и Снегурочка во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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В 1851 году началась перестройка дворца, но после смерти Николая работы были прекращены. В 1874-1878 году дворец отреставрировали — под зданием были устроены новые фундаменты оригинальной конструкции из кирпича и белого камня и подвалы, которые сохранились после его разборки в 1929 году и которые сегодня удалось найти археологам.

Второй шурф позволяет увидеть часть фундамента церкви Алексея Митрополита из комплекса зданий, примыкавших к Чудову монастырю. Он был основан митрополитом Алексием в 1365 году в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, матери хана Золотой Орды Джанибека, а в 1680-1686 годах к нему присоединили несколько построек, в частности, церкви Алексея Митрополита и Благовещения, а также трапезную палату.

В фундаменте церкви Алексея Митрополита были использованы надгробия первой половины XVII века, в том числе с эпитафиями погребенных в Чудовом монастыре, что и смог увидеть президент через музейные окна.

Новогодня елка

Перед осмотром шурфов Путин также зашел на Соборную площадь Кремля, где установлена главная новогодняя ель страны. Колпаков рассказал о том, как ее доставляли в Кремль и украшали.

Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. На втором плане слева - Большой Кремлевский дворец
© РИА Новости. Алексей Дружинин, Антон Денисов
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Участие в Кремлевской елке примут более 130 подмосковных детей
Главный символ Нового года установили на Соборной площади 23 декабря. Как и в прошлом году, кремлевская елка наряжена в ретро-стиле. Для украшения потребовалось более тысячи игрушек в красном, синем и бело-серебристом цветах.

Как рассказал РИА Новости Колпаков, 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошел традиционный детский праздник Общероссийской елки. На него приехали почти шесть тысяч ребят со всей страны. Также впервые гостями праздника в Кремле стали дети из Китая, которые приехали по приглашению Управления делами Кремля.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова уточнила, что ель простоит на Соборной площади до Крещенских праздников. Во время школьных каникул ею смогут полюбоваться дети, которые посещают новогодние представления в Государственном Кремлевском дворце, а затем — туристы, которые приходят на экскурсии в Кремль.

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