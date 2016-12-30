Божена Рынска назвала 86% россиян "дрянным народом"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Светский обозреватель Божена Рынска объяснила, что побудило ее написать нашумевший пост в Facebook про гибель журналистов в результате крушения Ту-154, и назвала 86% граждан России "по определению дрянным народом". Такое заявление она сделала в интервью "Открытой России".
"Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной", — заявила Рынска.
После крушения Рынска опубликовала в своем Facebook комментарий, в котором позлорадствовала по поводу гибели съемочной бригады НТВ. После этого на сайте change.org появилась петиция с требованием лишить ее российского гражданства. В настоящее время под инициативой поставили подписи более 170 тысяч человек.
В 2014 году между обозревательницей и журналистами НТВ произошел конфликт. Рынска избила корреспондента телеканала, который пытался взять у нее интервью. Суд приговорил ее к году исправительных работ.