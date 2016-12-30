Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Ростехнадзор предложил в целях безопасности оборудовать новые жилые дома электроплитами, вместо газовых плит, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пятницу телеканал RT сообщил, что глава Ростехнадзора Алексей Алешин написал депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо с предложением запретить использовать газ "как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах". Согласно документу, "предполагается принятие принципиального решения" о запрете использования газа с целью "исключения взрывов и пожаров", сообщал RT.

Пресс-служба ведомства подтвердила РИА Новости наличие такого письма. "Речь идет не о запрете использования бытового газа в многоквартирных домах, а о необходимости модернизации самой существующей системы, в рамках которой можно задуматься, например, и о переходе на укомплектование новых жилых домов соответствующими электробытовыми приборами", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по словам собеседника агентства, Ростехнадзор не имеет полномочий контроля соблюдения требований газовой безопасности в многоквартирных домах. "Ее осуществляют органы государственного жилищного надзора субъектов РФ", — пояснил представитель ведомства, подчеркнув, что Ростехнадзор выступил всего лишь с инициативой обсуждения этого вопроса.

По его словам, в качестве альтернативы газу обсуждалось укомплектование жилых домов электроприборами, учитывая то, что использование газа для приготовления пищи составляет около 1% от общего его потребления в России.

"В любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор. Но, действительно, такое письмо было, потому что причинами аварии в большинстве случаев являются человеческие факторы… для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям зданий", — заключил представитель ведомства.