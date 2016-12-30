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Общество

Выжившие после "Боярышника": работы и денег нет, гадость пьем из экономии

Тема:
Главное за 30 декабря 2016 года (8)
14:1530.12.2016
(обновлено: 17:45 30.12.2016)
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Реанимационное отделение медсанчасти ИАПО, в котором проходят лечение люди, отравившиеся суррогатным алкоголем. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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ИРКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Жители Иркутска, выжившие после употребления "Боярышника", в разговоре с корреспондентом РИА Новости рассказали, что спасло их от смерти.

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Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в середине декабря в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 76 человек, пострадали 123. По данному факту СКР заведено уголовное дело, ведется расследование. В России после этого случая проводятся масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь.

Андрей С., коренной иркутянин, все свои 43 года живет в Ново-Ленино. "После работы выпили с мужиками пива, потом водки, потом деньги закончились, и кто-то сгонял за "Боярышником". Привкус у него неприятный, но если разбавить послабее, в принципе, пьется нормально", — объясняет Андрей С. Ночью на скорой помощи его увезли в больницу. Дома остались жена, трое детей, двое из которых несовершеннолетние. "Тяжко, конечно, было. Думаю, завязывать надо", — делится Андрей.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Александру К. 46 лет. Он тоже один из тех, кто отравился алкоголем и попал в число пострадавших от суррогата. Но ему повезло, отравление оказалось легким. В больницу он пришел на своих ногах и ушел, не дождавшись окончания лечения.

"На работу ж надо, — говорит Александр, — больничных никто не дает. Я на фирме подрабатываю разнорабочим на складах. Зарплата неофициальная, когда 15 тысяч, когда 16. Сильно не разживешься. Но работы нету. Мужики куда сейчас идут? Только в охранники. А у нас в Ново-Ленино модных центров не строят, тут склады. Пробовал устроиться механиком в мастерскую, говорят старый, не потяну. Вообще, работы мало. И платят мало…"

Суррогатный алкоголь
© Fotolia/ koeva_anna
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Как и большинство жителей микрорайона Ново-Ленино, расположенного далеко от центра Иркутска, Александр сетует: "Это в центр приедешь, там все на "мерсах", а у нас тут пацаны на стареньких "Жигулях". Вот и гадость пьем из экономии, хоть поутру, да на свои. Здесь все приличные люди пьют паленку. Кто победнее пьют "Бояр" ("Боярышник" — ред.) или еще что в этом духе. Я с соседом в гараже выпил маленько в субботу, еще не знали тогда, что народ потравился. Не сильно я интересовался, чего он там наливает. Ну я выпил маленько и домой пошел. А он еще пил потом… Помер он…"

По слухам, тот злополучный "Боярышник", что продавали в киосках, был с крышками разного цвета. Те, кто пил из бутылочек с белой крышкой, отравились, но выжили, те, кому попались с красной крышкой, в основном, умерли, а те, кто употреблял "Боярышник", расфасованный в тару с синими крышками, умерли все.

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© РИА Новости. Александр Астафьев
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Рассуждая о том, почему так случилось, Александр высказывает свое предположение: "Да, забодяжил кто-то спирт не из той тары. У меня мама работала в советское время на химпроме в Усолье. Говорит, метиловый спирт не отличается от этилового ни по запаху, ни по цвету, ни по вкусу, только в лаборатории можно узнать. Перепутали просто".

На вопрос, будут ли люди после отравлений и дальше пить суррогаты, Александр, не задумываясь, отвечает: "Конечно, будут. Государству надо продавать недорогой спирт, как было в СССР. А так, кипиш затихнет, и опять торгаши оживятся. Дело-то выгодное".

Медсанчасть ИАПО, в которой проходят лечение люди, отравившиеся суррогатным алкоголем. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Юлия Б. – предприниматель с опытом, с начала 2000-х специализируется на торговле бытовой химией, рассказывает: "Мы, как услышали про отравления, сами от греха подальше с прилавков и складов все лосьоны вывезли. Товар, конечно, ходовой, что скрывать. Но пили его всегда. И в советское время, и сейчас. Пили одеколон "Тройной", средство "Трояр" тоже популярное было. Совсем в тяжелые времена, когда водку по талонам давали, пили стеклоочистители. Выпаривали, пропускали через фильтры от противогазов и пили. Я как-то домой два ящика "Трояра" привезла, смотрю, одной бутылки не хватает, а мой мужик ее разбавил и выпил. У людей страха перед этими средствами нет, они пили их десятками лет, из поколения в поколение. Сейчас, может, маленько одумаются".

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