Выжившие после "Боярышника": работы и денег нет, гадость пьем из экономии

ИРКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Жители Иркутска, выжившие после употребления "Боярышника", в разговоре с корреспондентом РИА Новости рассказали, что спасло их от смерти.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в середине декабря в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 76 человек, пострадали 123. По данному факту СКР заведено уголовное дело, ведется расследование. В России после этого случая проводятся масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь.
Андрей С., коренной иркутянин, все свои 43 года живет в Ново-Ленино. "После работы выпили с мужиками пива, потом водки, потом деньги закончились, и кто-то сгонял за "Боярышником". Привкус у него неприятный, но если разбавить послабее, в принципе, пьется нормально", — объясняет Андрей С. Ночью на скорой помощи его увезли в больницу. Дома остались жена, трое детей, двое из которых несовершеннолетние. "Тяжко, конечно, было. Думаю, завязывать надо", — делится Андрей.
"На работу ж надо, — говорит Александр, — больничных никто не дает. Я на фирме подрабатываю разнорабочим на складах. Зарплата неофициальная, когда 15 тысяч, когда 16. Сильно не разживешься. Но работы нету. Мужики куда сейчас идут? Только в охранники. А у нас в Ново-Ленино модных центров не строят, тут склады. Пробовал устроиться механиком в мастерскую, говорят старый, не потяну. Вообще, работы мало. И платят мало…"
По слухам, тот злополучный "Боярышник", что продавали в киосках, был с крышками разного цвета. Те, кто пил из бутылочек с белой крышкой, отравились, но выжили, те, кому попались с красной крышкой, в основном, умерли, а те, кто употреблял "Боярышник", расфасованный в тару с синими крышками, умерли все.
На вопрос, будут ли люди после отравлений и дальше пить суррогаты, Александр, не задумываясь, отвечает: "Конечно, будут. Государству надо продавать недорогой спирт, как было в СССР. А так, кипиш затихнет, и опять торгаши оживятся. Дело-то выгодное".