Медведева попросили разобраться с задержкой зарплат учителям Забайкалья

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Общероссийский профсоюз образования обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по урегулированию проблем с выплатой зарплат учителям в Забайкалье, соответствующее письмо опубликовано на сайте организации за подписью ее главы Галины Меркуловой.

"Просим вашего содействия в принятии безотлагательных мер по урегулированию крайне напряженной социальной ситуации", — говорится в документе.

"В преддверии новогодних праздников из районов Забайкальского края в очередной раз поступают тревожные сообщения о невыплате работникам в полном объеме заработной платы за отработанное время в декабре, в связи с чем растет социальное напряжение в коллективах образовательных организаций", — сообщается в письме.

В обращении также отмечается, что работники образовательных организаций в Забайкалье многократно на протяжении двух лет сталкивались с проблемой задержки зарплаты.

Ранее в Забайкалье уже проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработных плат учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.