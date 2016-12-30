В Москве в 2017 году планируют открыть 14 станций метро

МОСКВА, 30 дек — РИА Недвижимость. В Москве в 2017 году планируется открыть 14 станций метро, сообщил журналистам в пятницу замруководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

"Мы хотим их запустить. Если все удачно сложится, то есть уверенность, что москвичи получат огромный объем работ", — сказал он.

Аксенов также отметил, что к настоящему времени создан большой задел по строительству метро в Москве на 2017-2018 годы.

"Этот год успешный по строительству метрополитена — реально готовы и запущены пять станций", — добавил он, говоря об итогах 2016 года.