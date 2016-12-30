МИД опроверг закрытие англо-американской школы в Москве

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на информированного американского чиновника, что российские власти закрыли учебное заведение, в котором занимаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

"Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", — написала Захарова в Facebook.

Вашингтон в четверг ввел санкции в отношении разведслужб и нескольких частных лиц из России, обвинив их во "вмешательстве в выборы". Также Белый дом объявил о высылке из страны 35 дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками разведки".

В Кремле пообещали, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона актом "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить".