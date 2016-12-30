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Общество

В Госдуму внесли проект, ограничивающий продажу пиротехники в Новый Год

12:4030.12.2016
(обновлено: 12:43 30.12.2016)
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Продажа пиротехники. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кожохин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить продажу пиротехнических изделий с 31 декабря по 1 января, соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Новогодняя пиротехника. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Госдума закрыла осеннюю сессию 21 декабря. Первое пленарное заседание весенней сессии состоится 11 января. Таким образом, законопроект Госдумой не может быть принять до конца нынешнего года.

"Нарушение правил розничной торговли пиротехнических средств I-III классов гражданам 31 декабря по 1 января 2016 года и года, следующего за ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до 3 тысяч рублей; на юридических лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей", — говорится в законопроекте.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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"Запретить продажу пиротехнических изделий с 1 по 3 классы в период с 31 декабря до 1 января включительно. В случае нарушения на физическое или юридическое лицо накладывается административный штраф", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, что документ должен вступить в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Фейерверки. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Автор инициативы отмечает, что цель законопроекта — обеспечение безопасности граждан.  "Привычным элементом праздничной декады в России стали пиротехнические изделия. Согласно статистике МЧС РФ, жертвами фейерверков и петард только в Москве ежегодно становятся около 100 человек. Треть из них — несовершеннолетние", — говорится в пояснительной записке.

Депутат подчеркивает, что инструкции по использованию пиротехнических изделий соблюдаются далеко не всегда.

"Ребенок, находящийся без присмотра взрослых или человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неумелым взрывом пиротехники способны причинить серьезный вред как себе, так и окружающим", — пишет парламентарий.

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