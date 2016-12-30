В Госдуму внесли проект, ограничивающий продажу пиротехники в Новый Год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить продажу пиротехнических изделий с 31 декабря по 1 января, соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.
"Нарушение правил розничной торговли пиротехнических средств I-III классов гражданам 31 декабря по 1 января 2016 года и года, следующего за ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до 3 тысяч рублей; на юридических лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей", — говорится в законопроекте.
При этом отмечается, что документ должен вступить в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
Депутат подчеркивает, что инструкции по использованию пиротехнических изделий соблюдаются далеко не всегда.
"Ребенок, находящийся без присмотра взрослых или человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неумелым взрывом пиротехники способны причинить серьезный вред как себе, так и окружающим", — пишет парламентарий.