В Брянской области семьям жертв крушения Ту-154 выплатят по миллиону рублей

ВОРОНЕЖ, 30 дек — РИА Новости. Семьи уроженцев Брянской области, погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, получат в качестве компенсации по 1 миллиону рублей, сообщает в пятницу правительство региона.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи 25 декабря утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"По поручению губернатора Брянской области из регионального бюджета выделен 1 миллион рублей для оказания помощи родственникам погибшего в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года Сулейманова Бориса Рашидовича, уроженца Брянской области, зарегистрированного в Новозыбкове", — говорится в сообщении.

По информации областных властей, у Сулейманова остались мать, проживающая в Фокинском районе Брянска, и жена с дочерью, зарегистрированные в Новозыбкове. Они получат помощь в равных долях.

Кроме того, на борту потерпевшего крушение самолета находился еще один уроженец Брянской области — Дмитрий Николаевич Литвяков, зарегистрированный с женой и сыном в Московской области. Мать и отец погибшего проживают в Клинцах Брянской области. По данным брянских властей, распоряжением губернатора Московской области семье Литвякова — жене, сыну, матери и отцу — также будет выплачена материальная помощь в размере 1 миллион рублей в равных долях.

Сулейманов и Литвяков были музыкантами Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.