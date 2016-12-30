В Москве заработали вторые вестибюли на трех новых станциях

МОСКВА, 30 дек — РИА Недвижимость. В Москве открылись вторые вестибюли станций "Бутырская", "Петровско-Разумовская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил корреспондент РИА Недвижимость.

Эти станции были открыты 16 сентября 2016 года и с момента открытия каждая станция функционировали с одним вестибюлем.

Выходы из второго вестибюля станции "Бутырской" ведут на обе стороны Огородного проезда, выходы из нового вестибюля станции "Фонвизинская" — на обе стороны улицы Милашенкова. Второй вестибюль "Петровско-Разумовской" Люблинско-Дмитровской линии соединен с одноименной станции Серпуховско-Тимирязевской линии.

В 2017 году на Люблинско-Дмитровской линии планируется открыть еще три станции: "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую".