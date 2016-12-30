Трунов хочет наказать Адвокатскую палату Подмосковья

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Известный юрист Игорь Трунов намерен написать заявление о привлечении к ответственности руководства Адвокатской палаты Московской области, которая ранее лишила его адвокатского статуса.

В пятницу Лефортовский суд Москвы признал незаконным лишение Трунова статуса адвоката и вернул ему этот статус.

"Я планирую написать заявление о привлечении руководства палаты к ответственности по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", — сказал Трунов РИА Новости.

Ранее Совет адвокатской палаты Московской области принял решение о лишении Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег, которые были недовольны его заявлением о коррупции в адвокатуре. Палата сочла это нарушением норм профессиональной этики.

Сам Трунов считает решение незаконным. По словам юриста, его привлекли за публичное выступление, которое является общественной, а не профессиональной деятельностью.