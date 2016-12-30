Голодец рассказала об импортозамещении в российской фармацевтике

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская фармацевтическая отрасль показала свою состоятельность на рынке, обеспечив "серьезный процент импортозамещения", сказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в интервью телеканалу "Россия 24".

"Что на самом деле серьезного произошло на нашем рынке — это серьезный процент импортозамещения. Вот фармацевтическая отрасль показала свою состоятельность на нашем рынке", — сказала Голодец.

Она добавила, что российские власти постоянно "мониторят лекарства самого дешевого сегмента — до 50 рублей, и на сегодняшний день мы на уровне правительства приняли решение их не индексировать, потому что они есть в наличии".

"Мы постоянно работаем и с производителями — когда мы отслеживаем дешевый ценовой сегмент, постоянно работаем с Минпромторгом, потому что они часто выходят с инициативами по повышению цены… Как только мы видим, что есть угроза тому или иному наименованию, мы сразу начинаем говорить о субсидиях, тут же обращаемся к производителям", — пояснила вице-премьер правительства.