Голодец: за детскими лагерями будет вводиться более жесткий контроль

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Более жесткий контроль за организацией детского отдыха будет вводиться постепенно, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Будет более жесткий контроль, но он будет вводиться постепенно", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Она подчеркнула, что все меры будут приняты в установленные сроки. "И мы гарантируем нашим гражданам хороший, качественный и безопасный отдых", — отметила Голодец.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха в РФ, который предусматривает меры, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья детей. Закон предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается правительством РФ.

Закон устанавливает обязанность туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Документом предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей.

Внимание к детскому отдыху в России приковано после трагедии в Карелии, которая произошла 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Путин впоследствии дал ряд поручений правительству по организации детского отдыха.