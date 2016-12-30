В Москве усилят контроль на электросетевых объектах в новогодние праздники
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Контроль за работой электросетевых объектов в российской столице усилят на период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).
Для этого во всех филиалах компании круглосуточно дежурят специалисты, разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай технологических нарушений. В оперативной готовности находятся более 1,6 тысячи сотрудников и 520 единиц спецтехники.
"В регламентные сроки персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области… Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, усилен пропускной режим", — рассказали в МОЭСК.
По информации пресс-службы, специалисты электросетевой компании также находятся во взаимодействии с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС России.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.