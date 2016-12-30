В Москве усилят контроль на электросетевых объектах в новогодние праздники

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Контроль за работой электросетевых объектов в российской столице усилят на период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

Для этого во всех филиалах компании круглосуточно дежурят специалисты, разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай технологических нарушений. В оперативной готовности находятся более 1,6 тысячи сотрудников и 520 единиц спецтехники.

"В регламентные сроки персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области… Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, усилен пропускной режим", — рассказали в МОЭСК.

По информации пресс-службы, специалисты электросетевой компании также находятся во взаимодействии с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС России.