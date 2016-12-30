Суд признал незаконным лишение Игоря Трунова адвокатского статуса

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы признал незаконным лишение юриста Игоря Трунова статуса адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удовлетворить исковые требования Трунова, оспаривающего действия адвокатской палаты", — огласил решение судья Василий Голованов.

"Восстановить Трунова в статусе адвоката после вступления решения в законную силу", — сказано в решении судьи.

Тем не менее, представители Адвокатской палаты намерены обжаловать это решение в Мосгорсуде. Для подачи апелляционной жалобы у них есть месяц. И до момента ее рассмотрения, данное решение не вступит в законную силу.

Совет адвокатской палаты Московской области принял решение о лишении Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег-адвокатов, которые были недовольны его заявлением о коррупции в адвокатуре. Палата сочла это нарушением норм профессиональной этики.

Сам Трунов считает решение незаконным. По словам Трунова, его привлекли за публичное выступление, которое является общественной деятельностью, а не профессиональной.