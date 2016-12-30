Половина коллектива школы в Забайкалье увольняется из-за долгов по зарплате

КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Половина коллектива школы №2 Краснокаменска Забайкальского края увольняется из-за неполной выплаты зарплаты перед новогодними праздниками, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Лариса Гуренко; власти края знают об этой ситуации и обещают сразу после праздников ее разрешить.

Как рассказала Гуренко, заявления об увольнении с 11 января написали более 20 учителей и технических сотрудников школы, так как в декабре персонал получил 15% от зарплаты.

"В денежном эквиваленте это мало — некоторые получили около тысячи. Объясняется все дефицитом краевого бюджета. Я уговариваю людей остаться, и коллектив понимает, соглашается потерпеть. Да ведь и работы больше нигде нет", — сказала она.

Схожая ситуация с невыплатами заработной платы и в других школах района, отметила Гуренко и добавила, что это не первая задержка.

В связи с этим общероссийский профсоюз образования попросил премьера Дмитрия Медведева вмешаться и решить проблему с выплатой зарплаты учителям в Забайкалье.

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских сообщил РИА Новости, что знает о ситуации в школе.

"Сейчас краевое правительство делает все возможное для того, чтобы сразу после праздников разрешить проблему с выплатами заработных плат педагогическим работникам. Главы администраций муниципальных образований ведут работу с трудовыми коллективами школ для разъяснения ситуации и снижения напряженности", — сказал он.

По данным регионального Минфина, министерству образования направлен 691 миллион рублей, из которых 496,4 миллиона рублей — это субвенция на выплату заработной платы за вторую половину ноября и первую половину декабря.

В Забайкалье в 2015 году школьным учителям задерживали зарплату за несколько месяцев. Выплатить задолженность удалось лишь в феврале 2016 года. Тогда же генеральный прокурор Юрий Чайка поручил организовать проверку. В 2016 году в регионе вновь отмечались задержки зарплаты.