В Иркутской области режим ЧС отменят 31 декабря

ИРКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области из-за массовых отравлений суррогатной спиртосодержащей продукцией, отменяют с 08.00 (03.00 мск) 31 декабря, сообщает региональное правительство.

Информацию о снятии режима ЧС озвучил на заседании председатель иркутского кабмина Александр Битаров. Он отметил, что вместо этого в регионе вводится режим повышенной готовности.

"В рамках действия режима будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции", — говорится в сообщении властей.

На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек.

Из-за массовых отравлений в Иркутской области был введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.