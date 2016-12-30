Почти 800 сотрудников Крымской железной дороги получили новую работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Почти 800 сотрудников ФГУП "Крымская железная дорога", которые стали невостребованными из-за прекращения пассажирских перевозок, переквалифицировались и получили новую работу, сказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Гладилин.

Сегодня на предприятии работают около 9 тысяч работников, за два года число сотрудников сократилось на 2,5 тысячи человек. Ситуация связана с прекращением движения пассажирских поездов, сообщил Гладилин.

"Но при этом работники этих специальностей переводятся на другие виды работ. Мы создали почти 800 рабочих мест, из них порядка 400 человек устроены на новое предприятие "Путевая машинная станция" для укладки путей. Примерно 250 работников устроены в Центр транспортной безопасности, который обеспечивает безопасность на вокзалах и станциях дороги. Порядка 60 человек усилили бригады кассиров-контроллеров для роста собираемости выручки в электропоездах", — сказал Гладилин.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Читайте полный текст интервью с Алексеем Гладилиным >>