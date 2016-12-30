Самолет "Почты России" совершил первый международный рейс

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Магистральный грузовой самолет "Почты России" Ту-204С (Петр I) в пятницу совершил первый международный авиарейс в Китай для последующей доставки почты в Россию, говорится в сообщении компании.

Почтовый борт в настоящее время летит из Харбина в Екатеринбург с 21 тонной отправлений. Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем к Харбину добавятся другие города Китая: Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень и другие. В РФ основными пунктами доставки китайских почтовых отправлений наряду с Екатеринбургом станут Москва, Новосибирск и Хабаровск.

Как отметил гендиректор "Почты" Дмитрий Страшнов, в настоящий момент более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая.

Отмечается, что международные рейсы будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями. "Например, после прибытия в Новосибирск или Екатеринбург самолет может продолжить рейс по внутренним маршрутам в другие города России или осуществить перегрузку на другой вид транспорта (авто, ж/д). Эта схема позволит также диверсифицировать почтовые потоки по регионам, что позволит ускорить обработку почты и сократить сроки доставки", — говорится в сообщении.

"Почта России" 5 декабря запустила два своих первых самолета, которые начали осуществлять поставки грузов в Сибири и на Дальнем Востоке. Самолеты были приобретены "Почтой" в рамках масштабной программы модернизации за 3,39 миллиарда рублей.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в середине декабря говорил, что "Почта России" может продолжить закупку самолетов, чтобы справиться с растущими объемами отправлений. По его словам, общая потребность составляет около 70 собственных самолетов.