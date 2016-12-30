Самолет "Почты России" совершил первый международный рейс

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Магистральный грузовой самолет "Почты России" Ту-204С (Петр I) в пятницу совершил первый международный авиарейс в Китай для последующей доставки почты в Россию, говорится в сообщении компании.
Как отметил гендиректор "Почты" Дмитрий Страшнов, в настоящий момент более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая.
Отмечается, что международные рейсы будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями. "Например, после прибытия в Новосибирск или Екатеринбург самолет может продолжить рейс по внутренним маршрутам в другие города России или осуществить перегрузку на другой вид транспорта (авто, ж/д). Эта схема позволит также диверсифицировать почтовые потоки по регионам, что позволит ускорить обработку почты и сократить сроки доставки", — говорится в сообщении.
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в середине декабря говорил, что "Почта России" может продолжить закупку самолетов, чтобы справиться с растущими объемами отправлений. По его словам, общая потребность составляет около 70 собственных самолетов.