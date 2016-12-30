В Анадыре сильный ветер повредил лопасти вертолетов и портовые краны

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Лопасти четырех вертолетов Ми-8 и три портовых крана повреждены в Анадыре сильным ветром, порывы которого достигали 35 метров в секунду, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Видео опубликовано romero1375 (@romero1375) Дек 29 2016 в 1:19 PST

"Повреждены элементы кровли четырех домов. Из-за непогоды перенесены шесть авиарейсов", — добавил он.

Видео опубликовано Olly (@mota_mota) Дек 29 2016 в 11:39 PST

"По предварительной оценке, частично пострадали кровли и обшивка зданий, имеются случаи повреждения оконных конструкций", — рассказали в региональном главке МЧС.

Кроме того, с вечера 29 декабря закрыт участок федеральной трассы Анадырь — Угольные Копи.

Ранее Дальневосточный региональный центр МЧС сообщил, что в городском порту один из кранов завалился на соседний. Никто из людей не пострадал.

В Анадыре состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе продолжаются восстановительные работы.

Фото опубликовано Chukotka Instagram Community (@ilovechukotka) Дек 29 2016 в 10:05 PST

В ближайшее время на Чукотке ожидается очередной циклон. По прогнозам синоптиков, 1-2 января 2017 года ветер усилится до 25-30 метров в секунду, на регион также обрушится сильная метель (видимость 500 метров и менее). На дорогах возможен гололед.

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀Anastasia Dmitrieva (@lemony_l) Дек 29 2016 в 3:30 PST