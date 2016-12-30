В Анадыре сильный ветер повредил лопасти вертолетов и портовые краны

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Лопасти четырех вертолетов Ми-8 и три портовых крана повреждены в Анадыре сильным ветром, порывы которого достигали 35 метров в секунду, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Повреждены элементы кровли четырех домов. Из-за непогоды перенесены шесть авиарейсов", — добавил он.
"По предварительной оценке, частично пострадали кровли и обшивка зданий, имеются случаи повреждения оконных конструкций", — рассказали в региональном главке МЧС.
Ранее Дальневосточный региональный центр МЧС сообщил, что в городском порту один из кранов завалился на соседний. Никто из людей не пострадал.
В Анадыре состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе продолжаются восстановительные работы.
В ближайшее время на Чукотке ожидается очередной циклон. По прогнозам синоптиков, 1-2 января 2017 года ветер усилится до 25-30 метров в секунду, на регион также обрушится сильная метель (видимость 500 метров и менее). На дорогах возможен гололед.