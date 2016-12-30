В Комсомольске-на-Амуре сотрудницы больницы лишились работы из-за видео

ХАБАРОВСК, 30 дек — РИА Новости. Три сотрудницы реанимационного отделения больницы №7 в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края написали заявления об увольнении после скандала из-за выложенного в интернете видео, где они позируют в одной из палат медучреждения.

Как сообщают местные СМИ, руководство больницы сочло, что действия девушек нарушают санитарно-эпидемиологический режим. Как утверждают сами авторы "шуточного" ролика, на видео не понятно, где происходит действие.

В больнице РИА Новости подтвердили, что сотрудницы подали заявления об уходе.

"Да, действительно, после появления этого видео в интернете три работницы отделения — медсестра и санитарки — написали заявления об увольнении по собственному желанию. Все по закону, они работают до 16 января", — сказал собеседник агентства.