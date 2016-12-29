Ростовский аэропорт входит в график после задержек рейсов из-за тумана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Аэропорт Ростова-на-Дону постепенно входит в график после задержек рейсов из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэроузла.

"Задержки рейсов еще есть, но уже аэропорт входит в график", — пояснил собеседник агентства.

По информации с сайта аэропорта, пять рейсов задерживаются на вылет и пять рейсов на прилет. По словам представителя аэроузла, на запасном аэродроме в Сочи остается самолет из греческих Салоников.

Ранее в четверг сообщалось, что видимость в аэропорту Ростова-на-Дону составляет менее 200 метров из-за тумана, были задержаны в общей сложности 15 рейсов. Также сообщалось, что самолеты из аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево" приземлились на запасном аэродроме в Краснодаре, самолеты из Санкт-Петербурга и Салоников — на аэродроме в Сочи.