На снос самостроя на побережье Крыма направят 1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Миллиард рублей направят на снос незаконных построек в прибрежной зоне Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов заявлял, что масштабы незаконной застройки 100-метровой прибрежной зоны Крыма превышают ожидания.

Глава Крыма подчеркнул, что освобождение прибрежной зоны от самостроев начнется с Алушты, Николаевки и Коктебеля.

"У нас миллиард рублей предусмотрен на 2017 год. Деньги заложены, действуем поэтапно, все, что обещаем, все будем выполнять. Я доведу это до логического завершения", — сказал Аксенов в эфире радио "КП – Крым".

По его словам, объем финансирования может быть увеличен за счет перевыполнения бюджета и экономии. Процедура сноса запланирована ориентировочно на апрель.

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