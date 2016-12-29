ФСИН планирует создать 50 тысяч рабочих мест для осужденных к 2025 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСИН России планирует создать к 2025 году 50 тысяч рабочих мест для осужденных и закупить 35 тысяч единиц технологичного оборудования, говорится в утвержденной премьер-министром концепции федеральной целевой программы о развитии уголовно-исполнительной системы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"В уголовно-исполнительной системе имеется всего 146 тысяч рабочих мест, на которых трудятся 200 тысяч осужденных. В настоящее время содержатся 290 тысяч осужденных, не обеспеченных работой. Это не позволяет им в должной степени возмещать ущерб, причиненный гражданам и государству", — говорится в документе.

Для решения этого вопроса, согласно концепции, планируется приобрести до 2025 года 35 тысяч единиц техники и оборудования, создать еще 50 тысяч рабочих мест.

В их числе рабочие места по таким перспективным с точки зрения будущего трудоустройства осужденных отраслям, как металлообработка, деревообработка и швейная промышленность. При организации работы в две смены такая мера позволит трудоустроить 100 тысяч осужденных.