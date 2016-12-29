ФСИН до 2020 года увеличит охват лечения ВИЧ-инфицированных осужденных

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСИН России увеличит охват лечения ВИЧ-инфицированных осужденных, а также лиц страдающих ВИЧ-ассоциированными заболеваниями, сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы таких людей более 60 тысяч и ещё шесть тысяч инфицированы в сочетании с туберкулезом.
Как говорится в документе, из поступающих в СИЗО подсудимых от трёх до девяти процентов являются ВИЧ-инфицированными. Четыре процента страдают психическими заболеваниями, 7,5 процентов заражены туберкулёзом. И им всем обязаны оказать гарантированную медицинскую помощь. Однако мест не хватает. Поэтому в концепции указана возможность увеличения количества медицинских помещений.
"Для лечения и реабилитации больных подозреваемых, обвиняемых и осуждённых необходимо ввести в эксплуатацию 2,289 тысяч новых койко-мест", — уточняется в документе.
По данным документа, это как минимум 20 лечебных корпусов и больниц.