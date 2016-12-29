Путин отклонил закон о создании системы "Контингент обучающихся"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы "Контингент обучающихся", включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости обучающихся, сообщается на сайте Кремля.
Сообщалось, что поправки определяли конкретное название данной системы — "Контингент обучающихся" — и уточняли перечень сведений, включенных в нее.
"Полагаю, что федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность", — говорится в письмах президента председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.