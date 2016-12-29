Путин подписал закон об адресной соцподдержке пострадавших на ЧАЭС

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на повышение адресности предоставления мер социальной поддержки граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Законом предусматривается право Минтруда России на издание разъяснений по вопросам предоставления мер социальной поддержки — по согласованию с МЧС и Минфином. Закон также конкретизирует, что плотность радиоактивного загрязнения почв на территории населенных пунктов из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС определяется в соответствии с актами Росгидромета.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в Киевской области произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взорвался ядерный реактор энергоблока. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего из-за радиации пострадала Белоруссия, северная часть Украины и запад России.

Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиоактивного загрязнения также пострадали 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). До конца 1986 года из 188 населенных пунктов было отселено около 116 тысяч человек. В течении первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек, более 100 человек перенесли лучевую болезнь.