Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин одобрил внесение изменений в федеральный закон "Об энергетике", которые приведут к выравниванию энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, сегодня в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше среднероссийского уровня, особенно это касается так называемых технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (например, Чукотка Сахалин, Якутия и Камчатка).

При этом простое директивное снижение тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня невозможно, потому что влечет за собой риск недофинансирования и формирования выпадающих доходов энергетических компаний региона, отмечал депутат.

Замглавы ФАС Виталий Королев пояснял, что собирателем средств от спецнадбавки к цене на мощность электростанций для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири (кроме населения), которая вводится для выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, может выступить "Русгидро". За три года объем средств составит 29,5 миллиарда рублей.

Предварительно предполагается, что базовый уровень, до которого будут доведены тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока, составит 3,19 рубля за кВт.ч. Это приведет к росту конечной цены для потребителей остальной части России до 1,3% в течение трех лет. На первом этапе, который продлится два года, тарифы будут снижаться в тех регионах ДФО, где они наиболее высоки, в этот период прирост составит 1%. Потом еще в течение года будут снижаться тарифы в других регионах ДФО, из-за этого прирост составит еще 0,3%.