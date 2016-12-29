МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внести в государственный кадастр леса в населенных пунктах и рассмотреть вопрос о включении их в состав лесопарковых зон, говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий".

"Обеспечить установление границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе в реестр границ) сведений о таких лесах. Доклад – до 1 июня 2017 г., далее – один раз в полгода; рассмотреть вопрос о включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов. Доклад – до 1 апреля 2017 г.", — говорится в документе.