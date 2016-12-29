Госдума изучит проект о реализации через автоматы непищевого алкоголя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Архангельские депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий продажу продукции с содержанием этилового спирта более 25% несовершеннолетним и через торговые автоматы.

"Законопроектом предлагается… установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции: в нестационарных торговых объектах, а также с использованием торговых автоматов; несовершеннолетним", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается ввести уголовную и административную ответственность за продажу вышеуказанной продукции несовершеннолетним.

Штраф для граждан за подобное правонарушение предлагается установить в диапазоне 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей.

Уголовная ответственность будет наступать при совершении такого деяния неоднократно. В этом случае может быть наложен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев. В качестве альтернативного наказания возможны исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или бессрочно.

Архангельские депутаты обращают внимание, что СМИ все чаще сообщают о случаях приобретения гражданами, в том числе через круглосуточные торговые (вендинговые) автоматы, спиртосодержащих парфюмерно-косметических средств, которые "используются ими не по прямому назначению, а в качестве спиртных напитков в силу их доступности и "бюджетности". "Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для несовершеннолетних", — отмечают они.