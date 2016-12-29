Минздрав предложил ввести госмонополию на спирт для лекарств и косметики

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил рассмотреть возможность введения государственной монополии на реализацию спирта для аптечных и косметических нужд.

"Надо ставить вопрос о том, чтобы весь аптечный, парфюмерный, косметический алкоголь закупались бы в госмонополии, где было бы понятно, что есть контроль за качеством", — сказал Брюн на пресс-конференции.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравления метанолом, по уточненным данным, пострадали 123 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

Брюн также отметил, что отличить ядовитый метанол по вкусу или запаху невозможно.

"Органолептически и этанол, и метанол пахнут одинаково, на вкус одинаковы. Единственная возможность – покупать в проверенном месте, и, конечно, по цене. Чем дороже алкоголь, тем меньше вероятность, что там есть какой-то неправильный спирт. Дело в том, что самое дорогое в любом напитке – это система очистки. Сам спирт стоит копейки", — добавил Брюн.