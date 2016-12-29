Общественная палата вручит призы за селфи с утренней пробежки 1 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Общественная палата и федеральный проект "Трезвая Россия" запускают праздничный конкурс "Трезвый Новый год", в рамках которого авторы селфи с пробежки утром 1 января получат призы, рассказал РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Мы будем запускать акцию "Трезвый Новый год". Мы конкурс запускаем на утреннюю пробежку 1 января: кто опубликует у себя в социальных сетях – Instagram, Facebook, других сетях, – что в 9 утра он вышел на пробежку. Соответственно, потом будет конкурс подведен и разыграны самые лучшие кроссовки для бега", — рассказал общественник.

Член ОП пояснил, что кроссовки для бега, которые получат три первых победителя, отбирались при участии экспертов в области биатлона. Другие десять претендентов на победу получат утешительные подарки — горный травяной чай.

Для того чтобы стать участником конкурса, нужно будет в 9 утра 1 января выложить свою фотографию в социальные сети с утренней пробежки, используя хештег #ТрезваяРоссия.