ВТБ простит долги семьям погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "ВТБ 24", второй по величине российский розничный банк, принял решение о поддержке родственников пострадавших в крушении Ту-154 под Сочи, в том числе простил долги, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы ВТБ.

"Буквально на следующий день после трагедии "ВТБ 24" принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и так далее", — сообщил представитель кредитной организации.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. Он также добавил, что переговоры с российскими банками о возможном списании долгов погибших в крушении пройдут уже в четверг.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.