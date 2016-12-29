В 43 регионах за три дня арестовали 4,2 тысячи литра спиртовой продукции

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. За трое суток после приостановления розничной продажи спиртсодержащей непищевой продукции специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,2 тысячи торговых точек и арестовали свыше 150 тысяч единиц продукции объемом 4,2 тысячи литра, заявили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Роспотребнадзор арестовал в 43 субъектах Российской Федерации 153 918 единиц спиртсодержащей непищевой продукции объемом 4274 литра, реализация которой приостановлена постановлением. Наибольшее количество продукции арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и Республике Коми", — сообщили в ведомстве.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравления метанолом, по уточненным данным, пострадали 123 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.