Глава СПЧ прокомментировал карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Карикатуры Charlie Hebdo похабны и вульгарны, они издеваются над жертвами любых катастроф и в своей, и в других странах, на подобные издания не стоит обращать внимания, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Я не поленился и посмотрел и эту карикатуру, и другие карикатуры, которые за десятилетия существования этого издания в нем появлялись. Могу сказать одно: это просто похабщина, очень вульгарное издание. Кому-то нравится, кто-то любит подобные вещи, кому-то, может быть, нравятся рисунки в общественных туалетах, но это не тема для обсуждения", — заявил Федотов РИА Новости.
"То, что они в этой карикатуре издеваются над жертвами катастрофы… Они точно так же издеваются над жертвами всех других катастроф — и в своей стране, и в других странах. На такие издания нечего обращать внимание, точно так же, как мы не обращаем внимание на изображения в общественном туалете", — добавил глава СПЧ.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.