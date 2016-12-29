Глава СПЧ прокомментировал карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Карикатуры Charlie Hebdo похабны и вульгарны, они издеваются над жертвами любых катастроф и в своей, и в других странах, на подобные издания не стоит обращать внимания, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Я не поленился и посмотрел и эту карикатуру, и другие карикатуры, которые за десятилетия существования этого издания в нем появлялись. Могу сказать одно: это просто похабщина, очень вульгарное издание. Кому-то нравится, кто-то любит подобные вещи, кому-то, может быть, нравятся рисунки в общественных туалетах, но это не тема для обсуждения", — заявил Федотов РИА Новости.

"То, что они в этой карикатуре издеваются над жертвами катастрофы… Они точно так же издеваются над жертвами всех других катастроф — и в своей стране, и в других странах. На такие издания нечего обращать внимание, точно так же, как мы не обращаем внимание на изображения в общественном туалете", — добавил глава СПЧ.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.