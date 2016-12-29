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Общество

Глава СПЧ прокомментировал карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (525)
14:5029.12.2016
(обновлено: 15:50 29.12.2016)
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Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Карикатуры Charlie Hebdo похабны и вульгарны, они издеваются над жертвами любых катастроф и в своей, и в других странах, на подобные издания не стоит обращать внимания, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Яровая прокомментировала карикатуру Charlie Hebdo на крушение Tу-154
Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Я не поленился и посмотрел и эту карикатуру, и другие карикатуры, которые за десятилетия существования этого издания в нем появлялись. Могу сказать одно: это просто похабщина, очень вульгарное издание. Кому-то нравится, кто-то любит подобные вещи, кому-то, может быть, нравятся рисунки в общественных туалетах, но это не тема для обсуждения", — заявил Федотов РИА Новости.

"То, что они в этой карикатуре издеваются над жертвами катастрофы… Они точно так же издеваются над жертвами всех других катастроф — и в своей стране, и в других странах. На такие издания нечего обращать внимание, точно так же, как мы не обращаем внимание на изображения в общественном туалете", — добавил глава СПЧ.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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Общество
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10 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Петр Филиппов
    и ты, Брут! (в смысле федоров). Почему все истеблишмент-селебрити так туги к искусству? Невысокому, но все же искусству. Карикатура Шарли не сеет лютой злобы, не призывает никого убивать или ненавидеть. Она очень эффектно выполнило компенсаторную функцию. Все информационное пространство забито текстами о гибели людей; скорбно-траурная атмосфера угнетающе действует на психику. И вот, наконец, картинка, вроде бы на ту же тему, но она вызывает смех - и это психологически очень правильно. Погибшим в крушении помочь уже невозможно. Помощь нужна все нам, живым. И помощь заключается не в бесконечном погружении в траур, а в выходе из него через осмеяние смерти. Высмеять смерть - это в определенном смысле победить ее, если не физически, то психологически. Неужели эта банальность не ясна председателю Совета по правам человека? Любому первокурснику филфака - ясна, а президентскому советчику - нет. Вот поэтому мы и живем в скучной, серой, унылой, как прошлогодняя листва, стране, запивая тоску боярышником. А французики положили на смерть большооооооооой багет, пьют бордо и радуются жизни. Хватит уже Шарли теребить, на себя взгляните уже, поборники нравственности.
    15:29
    29.12.2016
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  • rozencronz
    мне интересно,почему когда погибли сотрудники шарли ,почему они не нарисовали сами на себя карикатуру.
    17:17
    29.12.2016
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  • Владимир
    Ага. " Хоронили тещу- порвали два баяна!" Если в скорбный для Вас день сосед будет улыбаться и радостно хихикать- Вы с ним обниметесь и выпьете на брудершафт??
    17:29
    29.12.2016
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  • Елена-Елена Д. в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, "высмеять смерть" - а почему бы и нет, но - НЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ!! Между абстрактным высмеиванием смерти и гибелью (!!!) человека (!!!) - пропасть неизмеримая, и это два несовместимых понятия, поймите же!!!
    В многих сказках и мифах разных народов смерть занимает центральное место. И все встречающиеся в этих сказках многоликие "смерти" - легки и просты: персонажи сказок могут быстро и легко убить, но так же и сами - легко и быстро могут быть убитыми и умереть, и в сказках эти события не вызывают особого горя.
    Но то сказки, а вот настоящая жизнь, которая может завершиться внезапной гибелью, - какого нормального человека это "развеселит"?!
    Взгляните лучше на себя, поборник веселья на чужих смертях!
    17:40
    29.12.2016
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  • lat.48 в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, А что мешает автору уехать в "весёлую" райскую страну, предложить свои способности упомянутому издательству и "положить большооооооооой...." на эту, где всё так плохо ?
    18:00
    29.12.2016
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  • MY . в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, высмеять смерть? Ну так посмейтесь над смертью своих близких, это наверно для вас так весело.
    18:14
    29.12.2016
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  • buka
    Полностью согласен! Когда Ваши родные погибнут в такой катастрофе, мы все положим большой багет.
    18:26
    29.12.2016
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  • Алексей Иванов
    Жалко что их террористы тогда всех не перестреляли...
    19:48
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю Елена-Елена Д.(показатьскрыть)
    Елена-Елена Д., карикатура Шарли не высмеивает конкретных людей, там имен нет. С другой стороны, карикатура - это не фольклорный жанр, и почему это, вдруг, она должна существовать по законам волшебной сказки? По какому праву вы требуете у карикатуриста, что бы он рисовал так, как вам кажется правильным? Представьте, А. С. Пушкину кто-то указывал бы, как писать стихи. Кстати, Пушкина сильно не любили многие современники за его колкие и часто злобные эпиграммы. Но они были великолепны эстетически. А люди - обижались. Я еще раз повторю банальную мысль - нет в карикатуре Шарли ничего запредельного. Она никого не убивает, не унижает, не призывает пойти и порезать неверных, как баранов. И взгляните, с какой сатанинской злобой гнобят карикатуристов, и даже убивают. Почему? Они разрывают табу. В этом нет ничего необычного. Вы, судя по всему, женщина, общаетесь в интернете с незнакомым мужчиной. Где-нибудь в Саудовской Аравии - это табу. И если вы попытаетесь его разрушить, вас побьют камнями. Но пока вы сами побиваете камнями Шарли и тех, кто оправдывает карикатуру. Ну что, как вам ваш нравственный облик? Узнаете? Нравится? Это не я, это вы поборник веселья на чужих смертях. Несколько карикатуристов Шарли поплатились жизнью за свои рисунки. Вы сейчас усердно продолжаете дело, начатое террористами. Только не в реале, а в виртуальном пространстве.
    20:25
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю MY .(показатьскрыть)
    MY ., я вам тоже самое могу предложить. Мне интересно - вы карикатуру видели? Уверен на 99,9% - НЕТ. Но вписываетесь и судите всех и вся. Идите, учите матчасть, потом можете сюда зайти. Пока - садись, 2.
    20:49
    29.12.2016
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  • Петр Филиппов в ответ пользователю buka(показатьскрыть)
    buka, и когда ваши погибнут - тоже положим. Родственникам погибших - не до карикатур и трепа в инете. Из 92 погибших опознан и похоронен только 1(!). У людей - горе. Им некогда и незачем впариваться в какую-то фигню типа карикатур, их это точно сейчас никак не заденет - не до того. Задевает только злобных невежд, типа вас))). Нет, у вас красиво положить багет точно не получится.
    20:53
    29.12.2016
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  • Ярослав Юмагулов
    Нельзя не обращать внимание на такие издание, недопустимо просто. Это СМИ, они формируют общественное мнение и социальное поведение, даже если из сотни один подумает, что это нормально. А завтра сколько таких может быть?! А судя по тому сколько в европе шарлиебдистов вышло в знак солидарности с убиенными на улицы когда этих конченых моральных уродов постреляли, то считающих подобное нормой там просто десятки миллионов человек. На них тоже не обращать внимание?
    20:54
    29.12.2016
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  • reenat_2.0 в ответ пользователю Петр Филиппов(показатьскрыть)
    Петр Филиппов, чувак, когда ты последний раз терял действительно дорогого тебе человека? И тебе было больно от этого? Если у тебя такое было, то давай я нарисую на это событие карикатуру? Будет ли тебе смешно?
    22:27
    29.12.2016
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