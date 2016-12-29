В ростовском аэропорту задержали 15 рейсов из-за тумана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Видимость в аэропорту Ростова-на-Дону составляет менее 200 метров из-за тумана, задержаны в общей сложности 15 рейсов, сообщила РИА Новости представитель аэроузла Ольга Ладейщикова.

"Девять рейсов задержаны на прилет, шесть рейсов — на вылет, самолеты из Шереметьево и Домодедово сели на запасном аэродроме в Краснодаре, самолеты из Санкт-Петербурга и города Салоники (Греция) приземлились в Сочи. Видимость в аэропорту составляет менее 200 метров", — пояснила Ладейщикова.

Она добавила, что аэропорт работает по фактической погоде.