Аккаунт в Instagram с фото израильских девушек-военных покорил интернет

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на аккаунт в Instagram под названием Hot Israeli Army Girls ("Горячие девушки из армии Израиля").

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 5 2015 в 11:26 PDT

На странице собрано более двух тысяч снимков молодых израильтянок, служащих или отслуживших в армии. Большинство из них представляют собой коллаж из фото в военной форме и фото в купальнике. В каждом посте указан ник девушки в Instagram.

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 2 2015 в 9:40 PDT

В настоящий момент на аккаунт подписаны около 70 тысяч пользователей.

Как отмечает Daily Mail, большинству девушек на этих снимках — от 18 лет до 20 с небольшим.

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Май 31 2015 в 5:09 PDT

В Израиле призыву по достижении 18 лет подлежат как мужчины, так и женщины, которые обязаны провести в армии минимум два года.