Голодец: список жизненно важных препаратов будет утверждаться не раз в год

ГОРКИ, 29 дек – РИА Новости. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будет пересматриваться в 2017 году не один раз в год, а по мере появления новых лекарств, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее Медведев сообщил, что подписал распоряжение о перечне жизненно важных лекарственных препаратов на 2017 год.

"На следующий год планируется сделать новый шаг по просьбе фармпроизводителей: список ЖНВЛП будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов", — заявил Голодец.

Она отметила, что фармацевты "набрали сейчас такую скорость изменений, и мы ожидаем выхода серьезных лекарственных препаратов, которые помогут в борьбе и с онкологическими заболевания, и с некоторыми орфанными заболеваниями". По словам Голодец, эти препараты находятся на высокой степени готовности.

Вице-премьер также выразила надежду, что заложенные механизмы существенно повысят доступ лекарственных препаратов на российский рынок.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что внесение оперативных изменений в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов пойдет только на пользу.

"То, что мы будем более часто утверждать изменения к этому списку ЖНВЛП, сложная аббревиатура такая, но тем не менее, действительно, на пользу дела, поскольку, если какой-то препарат появляется, хорошо если он сразу попадает туда и становится доступным для граждан", — сказал Медведев.