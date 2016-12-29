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Общество

Глава Совета по правам человека назвал бессистемным изменение закона о СМИ

13:5329.12.2016
(обновлено: 13:54 29.12.2016)
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Стопка журналов. Архивное фото
© Fotolia/ Federico Rostagno

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Изменение закона о СМИ ведётся бессистемно, нужно "провести генеральную уборку": устранить противоречия и привести закон в соответствие с реалиями нынешней жизни, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ), один из авторов закона "О средствах массовой информации" Михаил Федотов.

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В ходе научно-практической конференции, посвящённой 25-летию принятия в России закона о СМИ, он напомнил, что в 2016 году поправки в этот документ вносились трижды. "Я бы обратил внимание на те поправки, которые были связаны с внесением правильных, нужных изменений, связанных с изменением терминологии. В апреле 2016 года в закон о средствах массовой информации была внесена поправка, касавшаяся права редакции СМИ аккредитовывать своих журналистов при органах власти", — отметил Федотов.

Глава СПЧ пояснил, что, когда закон писали в 1991 году, понятия органов местного самоуправления тогда не существовало; совершенно очевидно, что нужно было вносить соответствующие поправки: везде, где говорится о государственных органах, нужно было написать "органы государственной власти, органы местного самоуправления", уточнил он.

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"Но это же надо было сделать системно. И чтобы это сделать системно, нужно было соответствующие изменения провести через весь закон о СМИ, но почему-то законодатель решил этот хвостик резать по кусочкам: сначала в одной статье внесли это изменение, потом в другой, причём все в разные годы делалось. Такое было ощущение, что законодатель не читает закон. Если бы он его читал, он бы понял, что эти изменения нужно сделать во всех статьях этого закона, где используется устаревший термин", — отметил Федотов.

Глава СПЧ напомнил, что в 2008 году они с один из авторов закона о СМИ Юрием Батуриным подготовили проект поправок; это был новый текст, в котором устранялись накопившиеся за эти годы противоречия, закон становился более точным.

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"К сожалению, несмотря на то, что все его одобрили, в том числе в Госдуме, но потом на политическом уровне было сказано: "давайте не трогать закон о СМИ". Почему? Там ничего концептуально не менялось, уточнялась терминология, наводился порядок, генеральная уборка — то, что нужно делать в законах регулярно, потому что накапливаются ошибки", — добавил он, отметив, что проект в итоге "был положен под сукно".

"И сейчас мы видим, что продолжается всё та же бессистемная работа по изменению закона… Вот закон, который был принят 5 апреля нынешнего года, он чуть-чуть меняет терминологию в одной статье — 48 статье закона о СМИ, которая говорит об аккредитации", — сказал Федотов.

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