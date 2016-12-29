Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2017 года в размере 240 месяцев вместо прежних 234.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2017 год устанавливается продолжительностью 240 месяцев", — говорится в тексте документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год предлагается применить максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно.

По данным Минтруда, документ будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2017 году накопительная пенсия. По информации ведомства, увеличение срока ожидаемого периода выплат накопительной пенсии (так называемого срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) связано с тем, что реальный показатель значительно превышает максимальное значение, установленное методикой оценки ожидаемого периода.

В министерстве подчеркнули, что, если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (в 2017 году – 261 месяц), ежемесячные выплаты получателю накопительной пенсии были бы ниже. Показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии, при расчете страховой пенсии с 1 января 2015 года данный показатель не применяется.