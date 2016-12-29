Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в праздничные выходные

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнётся с 3 января, морозы до —20 градусов ожидаются 5 января, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное понижение температуры начнётся 3 января, будет —3… —8 и днём, и ночью, 4 января — -11…-16 мороза ночью, днём примерно на 5 градусов теплее. Наиболее заметное похолодание начнётся 5 числа, когда температура опустится до 20 градусов, по области и ниже", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, 6-7 января, по предварительному прогнозу, температура вновь начнёт постепенно повышаться до обычных зимних значений —10… —15 градусов ниже ноля.