Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в праздничные выходные

13:3629.12.2016
(обновлено: 13:47 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Понижение температуры в Москве начнётся с 3 января, морозы до —20 градусов ожидаются 5 января, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Заметное понижение температуры начнётся 3 января, будет —3… —8 и днём, и ночью, 4 января — -11…-16 мороза ночью, днём примерно на 5 градусов теплее. Наиболее заметное похолодание начнётся 5 числа, когда температура опустится до 20 градусов, по области и ниже", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, 6-7 января, по предварительному прогнозу, температура вновь начнёт постепенно повышаться до обычных зимних значений —10… —15 градусов ниже ноля.
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
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В парке на Тверском бульваре.
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