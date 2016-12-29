Новогодняя ночь в центральной России будет теплее нормы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Погода в новогоднюю ночь в центре европейской части России "покажет язык тепла", температура будет на 8-9 градусов теплее нормы, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода на Новый год "покажет язык". У метеорологов существует понятие "язык холода" или "язык тепла". Атмосфера в новогоднюю ночь будет теплой и в помещениях, где будет отмечаться Новый год, и за их пределами. Отклонение от нормы составит 8-9 градусов", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По данным погодного ведомства, в Москве в пятницу ночью ожидается 7-5 градусов мороза, днем потеплеет до нуля, при этом будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. В последний день декабря ночью 3-1 градуса мороза, днем температура поднимется до двух градусов тепла, при этом пойдет мокрый снег. В первые два дня 2017 года ночью и днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, а также облачность с осадками.

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