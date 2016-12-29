Опознана и захоронена лишь одна жертва крушения Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Опознано и захоронено тело только одной жертвы крушения Ту-154, по всем другим надо ждать результатов генетической экспертизы, заявил журналистам начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.

"Мы уже сказали, что опознано и захоронено одно тело, вчера похороны состоялись… Все остальное, к великому нашему сожалению, генетика, поэтому обращаюсь к вам проявить понимание, выдержку. И особенно и прежде всего апеллируя к родственникам, к сожалению, ситуация такая – генетика, нужно набраться терпения и ждать результатов экспертизы", — сообщил он.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил ранее на этой же пресс-конференции, что на Федеральном мемориальном военном кладбище состоялись первые похороны погибшего при крушении Ту-154, речь идет о помощнике начальника департамента культуры министерства обороны Оксане Бадрутдиновой.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.