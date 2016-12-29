Путин выделил почти 27 миллионов рублей на ремонт двух школ-интернатов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выделил почти 27 миллионов рублей на ремонт двух школ-интернатов, находящихся во Владикавказе и в Рязанской области, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Распоряжением главы государства Минобрнауки России в 2016 году из резервного фонда президента выделены 26,9155 миллиона рублей на капитальный ремонт здания и благоустройство территории специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей (Владикавказ) и на реконструкцию спального корпуса Михайловской школы-интерната (Рязанская область, город Михайлов)", — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что Минобрнауки России поручено обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств, представить в администрацию президента отчет о расходовании. Полпредам президента в СКФО и ЦФО поручено обеспечить проверку исполнения распоряжения.